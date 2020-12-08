19-річний син нардепа Королевської задекларував криптовалюту на $23,7 мільйона

Під час місцевих виборів він був обраний депутатом міської ради Краматорська від ОПЗЖ

Під час місцевих виборів він був обраний депутатом міської ради Краматорська від ОПЗЖ

Фото: Facebook

19-річний син нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав Солод, який став депутатом міської ради Краматорська, вказав у своїй декларації про доходи і задекларував 185 000 одиниць криптовалюти вартістю 23,7 млн доларів.

Про це повідомляє видання "Новое время” із посиланням на електронну декларацію Ростислава Солода за 2019 рік, передає RegioNews.

Згідно з опублікованими даними, в 2015 році у Солода було 185 000 одиниць криптовалюти Monero. На грудень того року курс становив 0,5 долара, а зараз це значення підскочило до 128 доларів. У січні ж 2018 року курс цієї криптовалюти був $ 420 за одну одиницю (83 250 000 гривень)”, - йдеться в повідомленні.

Журналісти зазначають, що Ростислав Солод став власником криптовалюти, ще коли йому було 14 років. Згідно з офіційною інформацією, у 2019 році він нічого не заробив.

Нагадаємо, до міськради Краматорська пройшов 19-річний син Королевської, Ростислав Солод балотувався від партії "Опозиційна платформа - За життя”.