19-летний сын нардепа Королевской задекларировал криптовалюту на $23,7 миллиона

Во время местных выборов он был избран депутатом городского совета Краматорска от ОПЗЖ

Во время местных выборов он был избран депутатом городского совета Краматорска от ОПЗЖ

Фото: Facebook

19-летний сын нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав Солод, который стал депутатом городского совета Краматорска, указал в своей декларации о доходах 185 тысяч единиц криптовалюты стоимостью 23,7 млн долларов.

Об этом сообщает издание "Новое время" со ссылкой на электронную декларацию Ростислава Солода за 2019 год, передает RegioNews.

Согласно опубликованным данным, в 2015 году у Солода было 185 тысяч единиц криптовалюты Monero. На декабрь того года курс составлял 0,5 доллара, а сейчас это значение подскочило до 128 долларов. В январе же 2018 года курс этой криптовалюты был $420 за одну единицу (83 250 000 гривен)", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что Ростислав Солод стал владельцем криптовалюты, еще когда ему было 14 лет. Согласно официальной информации, в 2019 году он ничего не заработал.

Напомним, в горсовет Краматорска прошел 19-летний сын Королевской. Ростислав Солод баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".