У Шостці обрали голову райради від "Нашого краю" і заступника від ОПЗЖ

Сьогодні, 8 грудня, відбулася перша сесія Шосткинської районної ради VIII скликання

Сьогодні, 8 грудня, відбулася перша сесія Шосткинської районної ради VIII скликання

Фото Шостка-інфо

На посаду голови Шосткинського райради «Наш край» висунув Вікторію Сокіл, її кандидатура була єдиною. А її заступником обрали Ірину Шарамко («ОПЗЖ»), відому в Шостці кондитерку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Шостка.інфо.

Шляхом таємного голосування на першій сесії Шосткинської райради 24 депутати віддали свої голоси за голову Вікторію Сокіл. Її заступником обрали Ірину Шарамко ("ОПЗЖ"), відому в Шостці кондитерку.

Депутати від політсил "Європейська солідарність" і "За майбутнє" брати участь у голосуванні відмовилися.

На пленарному засіданні були присутні 39 депутатів із 42.

В новий укрупнений Шосткинський район увійшли вже колишні Глухівський, Ямпільський, Середино-Будський і власне Шосткинський райони.

Довідка

Вікторія Сокіл останній рік працювала в Шосткинському міському раді. До цього з березня 2017 по червень 2019 року була головою Глухівської РДА. Цьому передувала 9-річна робота від спеціаліста до заступника голови Глухівського РДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах на першій сесії райради побилися і обрали голову.