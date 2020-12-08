У Києві під Кабміном проходить мітинг проти співпраці України і МВФ

Протестувальники виступили з вимогою не брати більше кредити у міжнародних партнерів

Протестувальники виступили з вимогою не брати більше кредити у міжнародних партнерів

Фото: PavlovskyNews

У Києві під будівлею Кабінету міністрів України сьогодні, 8 грудня, проходить акція противників співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews. На мітингу виступив нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович, розкритикувавши зовнішнє управління країною. Також він заявив, що МВФ використовує Україну, як дійну корову, - йдеться в повідомленні. Крім того, на знак протесту люди розкидали фальшиві долари на тротуарі. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк відклав надання Україні кредиту на 350 млн доларів.

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