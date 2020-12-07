На засіданні ТВК у Кривому Розі помітили нардепа Шуфрича - ОПОРА

Також у місті помітили ще одного нардепа від ОПЗЖ

Також у місті помітили ще одного нардепа від ОПЗЖ

Фото: oporaua.org

На засіданнях Територіальної виборчої комісії після закінчення голосування на виборах міського голови Кривого Рогу спостерігачі "ОПОРИ" помітили народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Нестора Шуфрича.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомлені громадянської мережі "ОПОРА".

Зазначається, що Шуфрич був присутній на засіданні Центральної районної у Кривому Розі ТВК. Окрім того, у місті на засіданні Металургійної районної ТВК був присутній ще один нардеп від ОПЗЖ Анатолій Бурміч.

В організації також повідомили про низку порушень під час оформлення документів. Так, на дільниці №121497 члени ДВК поїхали здавати протоколи та виборчу документацію, однак акт, згідно з яким здійснювалась видача копій протоколів, залишили на дільниці.

На дільниці №121604 у скриньці виявлено один бюлетень з іншої дільниці. А під час безперервного засідання Саксаганської районної ТВК члени ДВК №121647 привезли виборчу документацію, серед якої був незапакований акт розбіжностей.

Також зазначається, що у Саксаганській ТВК на безперервному засіданні були присутні одночасно двоє спостерігачів від кандидата Дмитра Шевчика. Спостерігач звернув на це увагу голови ТВК, після чого один зі спостерігачів покинув засідання.

Раніше повідомлялось, що за результатами звернень та повідомлень у поліцію Кривого Рогу під час другого туру виборів міського голови відкрито 2 кримінальні провадження та складено 2 адміністративні протоколи.