На Одещині у кабінеті мера виявлені незаконні приховані камери спостереження

Білгород-Дністровський міський голова викликав наряд поліції для фіксації правопорушення

Білгород-Дністровський міський голова викликав наряд поліції для фіксації правопорушення

Фото: Facebook-сторінка Віталія Граждана

У кабінеті міського голови Білгорода-Дністровського Віталія Граждана були виявлені незаконно встановлені приховані камери спостереження і медіа-сервер до них.

Про це Віталій Громадян повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Записуючі пристрої були вмонтовані у датчики пожежної сигналізації. Всього було виявлено 3 камери — 2 у моєму кабінеті і 1 в адміністратора. Нами оперативно був викликаний наряд поліції для фіксації правопорушення. Зараз нам належить з'ясувати період встановлення прихованих камер і чи були вони призначені для стеження за моїми попередниками чи особисто за мною, - написав Віталій Граждан.

Вечерний сюрприз Только что в моем кабинете, во время установки системы охранной сигнализации, были обнаружены незаконно... Posted by Виталий Граждан - мэр Белгорода-Днестровского on Monday, December 7, 2020

Мер міста заявив, що хто б не стояв за цією "операцією", вона все одно увінчалась би провалом: він прийшов працювати чесно і "винятково законними методами".

У мене є свої версії, ми вже ведемо власне розслідування, але офіційне слідство покаже, — написав міський голова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Затоці невідомі підпалили базу відпочинку.