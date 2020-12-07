16:58  07 грудня
У МОЗ розповіли, як проходитиме вакцинація українців від коронавірусу
14:34  07 грудня
У Харкові не залишилося місць в реанімаціях
18:36  07 грудня
Бойовики на Донбасі сьогодні двічі зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2020, 18:40 145

На Одещині у кабінеті мера виявлені незаконні приховані камери спостереження

07 грудня 2020, 18:40 145
Читайте также на русском языке
Білгород-Дністровський міський голова викликав наряд поліції для фіксації правопорушення
Білгород-Дністровський міський голова викликав наряд поліції для фіксації правопорушення
Фото: Facebook-сторінка Віталія Граждана
Читайте также
на русском языке

У кабінеті міського голови Білгорода-Дністровського Віталія Граждана були виявлені незаконно встановлені приховані камери спостереження і медіа-сервер до них.

Про це Віталій Громадян повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Записуючі пристрої були вмонтовані у датчики пожежної сигналізації. Всього було виявлено 3 камери — 2 у моєму кабінеті і 1 в адміністратора. Нами оперативно був викликаний наряд поліції для фіксації правопорушення. Зараз нам належить з'ясувати період встановлення прихованих камер і чи були вони призначені для стеження за моїми попередниками чи особисто за мною, - написав Віталій Граждан.

Вечерний сюрприз Только что в моем кабинете, во время установки системы охранной сигнализации, были обнаружены незаконно...

Posted by Виталий Граждан - мэр Белгорода-Днестровского on Monday, December 7, 2020

Мер міста заявив, що хто б не стояв за цією "операцією", вона все одно увінчалась би провалом: він прийшов працювати чесно і "винятково законними методами".

У мене є свої версії, ми вже ведемо власне розслідування, але офіційне слідство покаже, — написав міський голова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Затоці невідомі підпалили базу відпочинку.

камери стеження мер Одеська область Білгород-Дністровський
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Через добу після бійки та блокування трибуни головою Одеської облради став "слуга" Діденко
05 грудня 2020, 10:27
Син Кернеса назвав дату його повернення до Харкова
04 грудня 2020, 18:13
Сумська міськрада набула повноважень і обрала секретаря
04 грудня 2020, 14:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Битва за будівництво. Чому Чернишов, Шуляк і Тищенко воюють проти Столара
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »