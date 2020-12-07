На Одещині у кабінеті мера виявлені незаконні приховані камери спостереження
У кабінеті міського голови Білгорода-Дністровського Віталія Граждана були виявлені незаконно встановлені приховані камери спостереження і медіа-сервер до них.
Про це Віталій Громадян повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Записуючі пристрої були вмонтовані у датчики пожежної сигналізації. Всього було виявлено 3 камери — 2 у моєму кабінеті і 1 в адміністратора. Нами оперативно був викликаний наряд поліції для фіксації правопорушення. Зараз нам належить з'ясувати період встановлення прихованих камер і чи були вони призначені для стеження за моїми попередниками чи особисто за мною, - написав Віталій Граждан.
Вечерний сюрприз Только что в моем кабинете, во время установки системы охранной сигнализации, были обнаружены незаконно...Posted by Виталий Граждан - мэр Белгорода-Днестровского on Monday, December 7, 2020
Мер міста заявив, що хто б не стояв за цією "операцією", вона все одно увінчалась би провалом: він прийшов працювати чесно і "винятково законними методами".
У мене є свої версії, ми вже ведемо власне розслідування, але офіційне слідство покаже, — написав міський голова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Затоці невідомі підпалили базу відпочинку.