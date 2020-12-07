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07 грудня 2020, 09:46 47

У Затоці невідомі підпалили базу відпочинку - ДСНС

07 грудня 2020, 09:46 47
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Горіли чотири дерев'яних будиночка для відпочинку, жертв немає
Горіли чотири дерев'яних будиночка для відпочинку, жертв немає
Фото: ДСНС
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У Затоці Одеської області вранці 7 грудня до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території бази відпочинку "Чорноморські зорі" по вул. Приморська, 39.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння 4-х одноповерхових дерев'яних будинків для відпочинку. У 06:25 вогнеборці пожежу локалізували та о 07:10 ліквідували на площі 500 м. кв.", - повідомили рятувальники.

Так, внаслідок пожежі знищено 4 та не допущено розповсюдження вогню на 20 поруч розташованих будинків. Загиблих і постраждалих немає.

Попередня причина займання - підпал. Збиток - встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові горів торгівельний центр "Барабашово" - постраждалих немає.

пожежа рятувальники ДСНС море Будинок відпочинок
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