Сумська міськрада набула повноважень і обрала секретаря
За кандидатуру на секретаря міськради Олега Рєзніка, яку висунув міський голова Олександр Лисенко, проголосували 29 депутатів з 40 присутніх.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Сумської міськради.
До депкорпусу VIII скликання, який складається з 42 обранців, увійшли представники п’яти політичних партій: ВО "Батьківщина" – 13 депутатів, по 9 – ОПЖЗ та ЄС, "Слуга народу" – 8, "Сила і Честь" – 3. На сесії були присутні 40 депутатів.
За кандидатуру на секретаря міськради Олега Рєзніка, яку висунув міський голова, "батьківщинівець" Олександр Лисенко, проголосували 29 депутатів з 40 присутніх. Фракція ЄС не брала участі в голосуванні, двоє депутатів утримались, один бюлетень визнаний недійсним.
Олег Рєзнік – доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету; заступник директора Навчально-наукового інституту права. Заслужений юрист України.
У 2008 році закінчив з відзнакою Національний університет Державної податкової служби України та здобув кваліфікацію юриста. У 2008-2013 роках працював в управлінні податкової міліції Державної податкової служби в Сумській області. У 2013 році почав працювати старшим викладачем у СумДУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу" Віктор Федорченко став головою Сумської обласної ради.