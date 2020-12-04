Сумська міськрада набула повноважень і обрала секретаря

Секретарем Сумської міськради став представник "Слуги народу" Олег Рєзнік

Секретарем Сумської міськради став представник "Слуги народу" Олег Рєзнік

Фото Сумської міськради

За кандидатуру на секретаря міськради Олега Рєзніка, яку висунув міський голова Олександр Лисенко, проголосували 29 депутатів з 40 присутніх.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Сумської міськради.

До депкорпусу VIII скликання, який складається з 42 обранців, увійшли представники п’яти політичних партій: ВО "Батьківщина" – 13 депутатів, по 9 – ОПЖЗ та ЄС, "Слуга народу" – 8, "Сила і Честь" – 3. На сесії були присутні 40 депутатів.

За кандидатуру на секретаря міськради Олега Рєзніка, яку висунув міський голова, "батьківщинівець" Олександр Лисенко, проголосували 29 депутатів з 40 присутніх. Фракція ЄС не брала участі в голосуванні, двоє депутатів утримались, один бюлетень визнаний недійсним.

Олег Рєзнік – доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету; заступник директора Навчально-наукового інституту права. Заслужений юрист України.

У 2008 році закінчив з відзнакою Національний університет Державної податкової служби України та здобув кваліфікацію юриста. У 2008-2013 роках працював в управлінні податкової міліції Державної податкової служби в Сумській області. У 2013 році почав працювати старшим викладачем у СумДУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу" Віктор Федорченко став головою Сумської обласної ради.