Син Кернеса назвав дату його повернення до Харкова

Раніше планувалося, що він повернеться до 20 грудня

Раніше планувалося, що він повернеться до 20 грудня

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив його син Данило Привалов, пише RegioNews з посиланням на "Страну".

"Я так часто коментую цю тему, що боюся наврочити. Дай Боже, це станеться і ви незабаром особисто зустрінетеся і запишите інтерв'ю", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обраний мер Харкова Геннадій Кернес швидше за все не встигне повернутися в Україну до першої сесії міської ради, яка спочатку була запланована на 9 грудня.