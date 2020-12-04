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04 грудня 2020, 18:13 156

Син Кернеса назвав дату його повернення до Харкова

04 грудня 2020, 18:13 156
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Раніше планувалося, що він повернеться до 20 грудня
Раніше планувалося, що він повернеться до 20 грудня
Фото з відкритих джерел
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Мер Харкова Геннадій Кернес повинен повернутися в Україну 29 грудня.

Про це повідомив його син Данило Привалов, пише RegioNews з посиланням на "Страну".

"Я так часто коментую цю тему, що боюся наврочити. Дай Боже, це станеться і ви незабаром особисто зустрінетеся і запишите інтерв'ю", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обраний мер Харкова Геннадій Кернес швидше за все не встигне повернутися в Україну до першої сесії міської ради, яка спочатку була запланована на 9 грудня.

Україна Кернес Геннадій мер Харьків лікування
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