Син Кернеса назвав дату його повернення до Харкова
Раніше планувалося, що він повернеться до 20 грудня
Раніше планувалося, що він повернеться до 20 грудня
Мер Харкова Геннадій Кернес повинен повернутися в Україну 29 грудня.
Про це повідомив його син Данило Привалов, пише RegioNews з посиланням на "Страну".
"Я так часто коментую цю тему, що боюся наврочити. Дай Боже, це станеться і ви незабаром особисто зустрінетеся і запишите інтерв'ю", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обраний мер Харкова Геннадій Кернес швидше за все не встигне повернутися в Україну до першої сесії міської ради, яка спочатку була запланована на 9 грудня.
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду