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07 декабря 2020, 18:40 244

На Одесчине в кабинете мэра обнаружены незаконные скрытые камеры наблюдения

07 декабря 2020, 18:40 244
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Белгород-Днестровский городской голова вызвал наряд полиции для фиксации правонарушения
Белгород-Днестровский городской голова вызвал наряд полиции для фиксации правонарушения
Фото: Facebook-страница Виталия Граждана
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В кабинете городского головы Белгорода-Днестровского Виталия Граждана были обнаружены незаконно установленные скрытые камеры наблюдения и медиа-сервер к ним.

Об этом Виталий Граждан сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации. Всего было обнаружено 3 камеры — 2 в моем кабинете и 1 в приёмной. Нами оперативно был вызван наряд полиции для фиксации правонарушения. Сейчас нам предстоит выяснить период установки скрытых камер и были ли они предназначены для слежки за моими предшественниками или лично за мной, - написал Виталий Граждан.

Вечерний сюрприз Только что в моем кабинете, во время установки системы охранной сигнализации, были обнаружены незаконно...

Posted by Виталий Граждан - мэр Белгорода-Днестровского on Monday, December 7, 2020

Мэр города заявил, что кто бы ни стоял за этой "операцией", она всё равно увенчалась бы провалом: он пришёл работать честно и "исключительно законными методами".

У меня есть свои версии, мы уже ведём собственное расследование, но официальное следствие покажет, — написал городской голова.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Затоке неизвестные подожгли базу отдыха.

камеры слежка мэр Одесская область Белгород-Днестровский
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