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07 декабря 2020, 17:59 81

Соратник Симчишина стал заместителем главы Хмельницкого облсовета

07 декабря 2020, 17:59 81
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Кандидатура Гончарука была единственной во время голосования на эту должность
Кандидатура Гончарука была единственной во время голосования на эту должность
Фото: из открытых источников
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Депутаты новоизбранного Хмельницкого облсовета во время заседания избрали заместителем председателя депутата от партии "Команда Симчишина" Владимира Гончарука.

Об этом сообщает "Depo.Хмельницький", передает RegioNews.

Известно, что его кандидатуру предложила новоизбранный председатель Хмельницкого облсовета Виолетта Лабазюк.

Кандидатура Гончарука была единственной на этот пост. В ходе тайного голосования его поддержали 48 депутатов, 7 депутатов проголосовали "против".

Недействительными признали 8 бюллетеней. Всего участие в голосовании приняли 63 депутата.

Справка: Владимир Гончарук в 2010-2015 годах был депутатом Хмельницкого городского совета от ВО "Свобода". Также был помощником-консультантом народного депутата Украины Игоря Сабия. В течение 2015-2020 годов работал заместителем мэра Хмельницкого Александра Симчишина. 1 декабря Александр Симчишин уволил его в связи с поданным Гончаруком заявлением.

Напомним, кандидат от партии "За будущее" Виолетта Лабазюк возглавила Хмельницкий областной совет.

заместитель Хмельницкая область облсовет Хмельницкий Александр Симчишин
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