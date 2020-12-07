В Одесі викрили п’ять нелегальних сall-центрів: обслуговували російський бізнес

"Схему" організувала група місцевих мешканців, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці

"Схему" організувала група місцевих мешканців, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці

Фото: СБУ

В Одесі кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі нелегальних call-центрів, які обслуговували російський бізнес, що фінансував терористичні організації "Л/ДНР".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

П’ять сall-центрів забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які, за даними слідства, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО", - повідомили оперативники.

Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) ККУ. Всіх організаторів схеми встановлено, з ними відбуваються процесуальні дії.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила мережу інтернет-агітаторів, яка діяла в трьох областях.