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07 грудня 2020, 11:01 821

В Одесі викрили п’ять нелегальних сall-центрів: обслуговували російський бізнес

07 грудня 2020, 11:01 821
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"Схему" організувала група місцевих мешканців, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці
"Схему" організувала група місцевих мешканців, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці
Фото: СБУ
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В Одесі кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі нелегальних call-центрів, які обслуговували російський бізнес, що фінансував терористичні організації "Л/ДНР".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

П’ять сall-центрів забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які, за даними слідства, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО", - повідомили оперативники.

Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) ККУ. Всіх організаторів схеми встановлено, з ними відбуваються процесуальні дії.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила мережу інтернет-агітаторів, яка діяла в трьох областях.

ОРДЛО СБУ терористи кримінальна справа правоохоронці
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