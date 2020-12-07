На Буковині фермер намагався викрасти підприємця та отримати $150 тисяч

Для затримання зловмисника правоохоронці зімітували викрадення потерпілого

Для затримання зловмисника правоохоронці зімітували викрадення потерпілого

Фото: Нацполіція

На Буковині поліцейські провели спецоперацію із затримання зловмисника, який мав наміри викрасти підприємця і вимагати в його родичів 150 тисяч доларів неіснуючого боргу. Після отримання коштів зловмисник планував виїхати за межі України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Співробітники поліції з’ясували, що 50-річний фермер з Хмельниччини має намір організувати викрадення декількох приватних підприємців з Хмельницької та Вінницької областей. Зловмисник планував вимагати й отримати від них гроші за нібито завдані збитки від аграрної діяльності.

Першим суб’єктом протиправних дій чоловіка мав стати 55-річний житель Вінничини. На думку зловмисника, той повинен був сплатити 150 тисяч доларів неіснуючого боргу. Вимагач планував застосовуючи до заручника фізичне насильство, змусити родичів передати зазначену суму коштів", - йдеться у повідомленні.

Для порятунку підприємця, поліцейські імітували його викрадення та задокументували протиправні дії зловмисника.

Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному може загрожувати до 7 років ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що у Чернівцях поліція розслідує інцидент щодо зібрання озброєних людей біля ТВК.