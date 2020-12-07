В Киевской области председателя УИК будут судить за фальсификации на выборах

Нарушение обнаружил местный житель и сообщил об этом правоохранителям

Нарушение обнаружил местный житель и сообщил об этом правоохранителям

Фото: flickr

Председатель Кидановской участковой избирательной комиссии Киевской области предстанет перед судом из-за умышленной фальсификации результатов волеизъявления во время местных выборов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, она намеренно подписала незаполненный протокол результатов подсчета голосов избирателей за кандидатов в депутаты районного совета и скрепила его печатью.

Чтобы не допустить фальсификации результатов волеизъявления граждан, полиция изъяла этот экземпляр. Он был направлен на проведение соответствующих экспертиз. По заключению экспертов, подпись действительно принадлежит 47-летний женщине, которая выполняла полномочия председателя избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили голове УИК о подозрении в фальсификации, подделке документации во время выборов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в полиции назвали количество дел, которые открыли с начала избирательной кампании.