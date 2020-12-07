16:58  07 декабря
В Минздраве рассказали, как будет проходить вакцинация украинцев от коронавируса
14:34  07 декабря
В Харькове не осталось мест в реанимациях
14:39  07 декабря
Власти Полтавщины хотят дополнительно оснастить кислородом 900 коек
UA | RU
UA | RU
07 декабря 2020, 17:46 3

В Киевской области председателя УИК будут судить за фальсификации на выборах

07 декабря 2020, 17:46 3
Читайте також українською мовою
Нарушение обнаружил местный житель и сообщил об этом правоохранителям
Нарушение обнаружил местный житель и сообщил об этом правоохранителям
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Председатель Кидановской участковой избирательной комиссии Киевской области предстанет перед судом из-за умышленной фальсификации результатов волеизъявления во время местных выборов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, она намеренно подписала незаполненный протокол результатов подсчета голосов избирателей за кандидатов в депутаты районного совета и скрепила его печатью.

Чтобы не допустить фальсификации результатов волеизъявления граждан, полиция изъяла этот экземпляр. Он был направлен на проведение соответствующих экспертиз. По заключению экспертов, подпись действительно принадлежит 47-летний женщине, которая выполняла полномочия председателя избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили голове УИК о подозрении в фальсификации, подделке документации во время выборов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в полиции назвали количество дел, которые открыли с начала избирательной кампании.

Киевская область Местные выборы полиция уголовное дело фальсификации выборов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Буковине фермер пытался похитить предпринимателя и получить $150 тысяч
07 декабря 2020, 12:21
В Одессе разоблачили пять нелегальных сall-центров: обслуживали российский бизнес
07 декабря 2020, 11:01
В Харькове произошел пожар на текстильной фабрике
07 декабря 2020, 10:44
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Знаковое поражение Зеленского: почему Кривой Рог не услышал президента-земляка
Битва за стройку. Почему Чернышов, Шуляк и Тищенко воюют против Столара
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »