Україна досягла значного прогресу в розвитку громад та регіонів, - Шмигаль

Бачення розвитку громад відображене в Стратегії регіонального розвитку до 2027 року

Бачення розвитку громад відображене в Стратегії регіонального розвитку до 2027 року

Фото: Кабмін

У 2020 році спостерігався значний поступ у формуванні умов для розвитку як громад та регіонів, так і всієї України загалом.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час діалогу Уряду та місцевого самоврядування "Україні — сучасне європейське самоврядування”, передає RegioNews.

Завдяки спільним зусиллям у 2020 році вдалося завершити формування нової територіальної основи для утворення органів місцевого самоврядування”, - сказав Шмигаль.

Він розповів, що Кабінет міністрів затвердив 1469 територіальних громад, а Верховна Рада схвалила новий адміністративно-територіальний устрій, внаслідок чого утворено 136 районів замість 490. На новій територіальній основі відбулися місцеві вибори 25 жовтня.

Також глава Уряду зазначив, що Кабмін почав працювати над впорядкуванням питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій.

Ми говоримо про правонаступництво щодо майна, про права та обов’язки ліквідованих районних рад і про багато речей, які з цим пов’язані”, - зауважив він.

Шмигаль наголосив на тому, що одне з головних завдань децентралізації - максимально наближати послуги до громадян і підвищити комфортність у їх отриманні.

Ідеться, перш за все, про нові якісні послуги — оновлені лікарні, сучасні школи, цікаве та безпечне дозвілля. Важливо не допустити жодного скорочення об’єктів соціальної інфраструктури. Тепер більшість цих об’єктів будуть передані об’єднаним територіальним громадам, і вони самостійно зможуть ними управляти", - заявив Прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що подальші кроки розвитку для кожної громади є дуже індивідуальними, однак Кабмін має стратегічне бачення розвитку громад на середньострокову перспективу, воно відображене в Стратегії регіонального розвитку до 2027 року.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів про програми підтримки бізнесу і людей на карантині.