Украина достигла значительного прогресса в развитии общин и регионов, - Шмыгаль
В 2020 году наблюдался значительный прогресс в формировании условий для развития как общин и регионов, так и всей Украины в целом.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время диалога правительства и местного самоуправления "Украина - современное европейское самоуправление", передает RegioNews.
Благодаря совместным усилиям в 2020 году удалось завершить формирование новой территориальной основы для образования органов местного самоуправления", - сказал Шмыгаль.
Он рассказал, что Кабинет министров утвердил 1469 территориальных общин, а Верховная Рада одобрила новое административно-территориальное устройство, в результате чего создано 136 районов вместо 490. На новой территориальной основе состоялись местные выборы 25 октября.
Также глава правительства отметил, что Кабмин начал работать над упорядочением вопроса организации и деятельности органов местного самоуправления и райгосадминистраций.
Мы говорим о правопреемстве в отношении имущества, о правах и обязанностях ликвидированных районных советов и о многих вещах, которые с этим связаны", - заявил он.
Шмыгаль отметил, что одна из главных задач децентрализации - максимально приближать услуги к гражданам и повысить комфортность в их получении.
Речь идет, прежде всего, о новых качественных услугах - обновленные больницы, современные школы, интересный и безопасный досуг. Важно не допустить никакого сокращения объектов социальной инфраструктуры. Теперь большинство этих объектов будут переданы объединенным территориальным общинам, и они самостоятельно смогут ими управлять", - заявил премьер.
Он подчеркнул, что дальнейшие шаги развития для каждой общины есть очень индивидуальными, однако Кабмин имеет стратегическое видение развития общин на среднесрочную перспективу, оно отражено в Стратегии регионального развития до 2027 года.
Напомним, ранее Шмыгаль рассказал о программах поддержки бизнеса и людей на карантине.