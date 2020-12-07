11:58  07 грудня
Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус
14:34  07 грудня
У Харкові не залишилося місць в реанімаціях
14:39  07 грудня
Влада Полтавщини хоче додатково оснастити киснем 900 ліжок
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2020, 12:59 4

Кулеба запевняє, що безвізу України й Євросоюзу вже нічого не загрожує

07 грудня 2020, 12:59 4
Читайте также на русском языке
Він наголосив, що наша країна вже відійшла від краю прірви
Він наголосив, що наша країна вже відійшла від краю прірви
Facebook
Читайте также
на русском языке

Конституційний суд своїм рішенням поставив Україну на край прірви в питанні безвізового режиму з Європейським союзом. Однак наша країна вже відійшла від краю цієї прірви.

Як пише RegioNews, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"У день проголошення рішення Конституційного суду КСУ дійсно поставив Україну своїм рішенням на край прірви, внизу якої було написано "втрата безвізу". І пальці вже висіли над прірвою", - зазначив Кулеба.

Однак це вже позаду завдяки низці рішень керівництва країни.

"Завдяки рішенню президента, РНБО і Кабміну, Україна відійшла від краю цієї прірви. Але якщо ситуація не буде виправлена, і негативні наслідки рішення КСУ не будуть систематично подолані, всі ці проблеми можуть бути констатовані в наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу", - сказав глава МЗС.

Він зазначив, що Україна раніше передала національну доповідь щодо виконання умов щодо лібералізації візового режиму.

"Зараз чекаємо реакції партнерів. Але навіть їх можлива констатація, якої, я впевнений, вдасться уникнути, не була б втратою безвізу, тому що рішення про позбавлення безвізу - це політичне рішення. Можу запевнити, що президент України абсолютно налаштований не допустити такого сценарію", - заявив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що українці незадоволені рішенням КС і бояться втратити безвіз.

Україна міністр Європа безвіз Міністерство
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Битва за будівництво. Чому Чернишов, Шуляк і Тищенко воюють проти Столара
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »