Українці незадоволені рішенням КС і бояться втратити безвіз

Про це свідчать результати соціологічного опитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування

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Опитування двох тисяч респондентів підтвердило, що українці переважно обізнані з резонансним рішенням Конституційного суду, яким скасували електронне декларування та систему доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на соціологічну групу "Рейтинг".

Згідно з дослідженням "Рейтингу", 39% опитаних добре обізнані щодо рішення Конституційного суду, яким скасували електронне декларування та систему доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців, 36% – щось чули про це, водночас, 25% – вперше чують. Найбільш обізнані люди старшого віку і мешканці столиці.



Лише 11% опитаних позитивно ставляться до рішення Конституційного суду, 25% - нейтрально, водночас більшість (59%) – негативно.



Більшість опитаних (60%) не довіряють Конституційному суду.



Більшість (55%) респондентів негативно ставляться до можливого скасування безвізу з Європейським союзом, лише 11% – позитивно і 31% – нейтрально.

Опитування проводилося 2-3 листопада серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Для дослідження опитали 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, коли на голосування Ради винесуть закон про відновлення е-декларування