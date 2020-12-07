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07 декабря 2020, 12:59 4

Кулеба уверяет, что безвизу Украины и Евросоюза уже ничего не грозит

07 декабря 2020, 12:59 4
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Он подчеркнул, что наша страна уже отошла от края пропасти
Он подчеркнул, что наша страна уже отошла от края пропасти
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Конституционный суд своим решением поставил Украину на край пропасти в вопросе безвизового режима с Европейским союзом. Однако наша страна уже отошла от края этой пропасти.

Как пишет RegioNews, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "РБК-Україна".

"В день провозглашения решения Конституционного суда КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью", - отметил Кулеба.

Однако это уже позади благодаря ряду решений руководства страны.

"Благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза", - сказал глава МИД.

Он отметил, что Украина ранее передала национальный доклад о выполнении условий по либерализации визового режима.

"Сейчас ждем реакции партнеров. Но даже их возможная констатация, которой, я уверен, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, потому что решение о лишении безвиза - это политическое решение. Могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария", - заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что украинцы недовольны решением КС и боятся потерять безвиз.

Украина министр Европа безвиз Министерство
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