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04 грудня 2020, 11:27 29

Садовий склав присягу міського голови Львова

04 грудня 2020, 11:27 29
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Він вже вчетверте став мером міста
Він вже вчетверте став мером міста
Фото: із відкритих джерел
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У п’ятницю, 4 грудня, під час урочистого засідання сесії Львівської міської ради Андрій Садовий склав присягу і офіційно став міським головою Львова.

Про це повідомляє видання Zaxid.net, передає RegioNews.

На початку засідання голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький оголосив результати виборів міського голови Львова.

Він передав Садовому символічні клеймо, ланцюг, печатку та ключі від історичної брами Львова.

Депутати та міський голова склали присягу на вірність українській державі.

Ця каденція буде каденцією особливих викликів, які стоятимуть перед нами. В першу чергу, це є нечувана епідемія, яка вводить в транс весь світ, це економічні кризи, до яких вона приводить, це, однозначно, турбота про медиків, які рятують наші життя", - сказав Садовий.

Під час сесії також склали присягу двоє депутатів від фракції "Самопоміч” Юрій Мельник та Любов Давидович, які стали депутатами міськради замість двох однопартійців, які були обрані у Львівську обласну раду.

Нагадаємо, у другому турі виборів мера Львова переміг Садовий, у Львові оголосили офіційні результати виборів мера.

Читайте також: Переможений переможець: львівський казус Садового.

Львів горсовет сесія Андрій Садовий депутати
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