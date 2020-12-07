Повені на Прикарпатті: в ОДА розповіли, скільки коштів вже освоїли

На ліквідацію наслідків негоди Прикарпаття отримало 480 мільйонів

На ліквідацію наслідків негоди Прикарпаття отримало 480 мільйонів

Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області станом на сьоме грудня освоїли 76% коштів, призначених для ліквідації наслідків повені, що відбулася минулого літа.

Про це під час наради в Івано-Франківській облдержадміністрації повідомив начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Стебницький, передає RegioNews.

Із виділених 400 мільйонів витратили 305 мільйонів 270 тисяч гривень.

Стебницький зазначив, що на 432-х об'єктах розпочали роботи, на 86% із них роботи завершили, це 379 об’єктів. До переліку мереж автомобільних доріг, необхідних для відновлення, включили 39 об'єктів, з них - 27 доріг та 12 мостів:

ДП "Дороги Прикарпаття", станом на сьогодні, почало відновлювальні роботи на 34 об'єктах (56%). На 19-ти роботи вже завершені. З виділених 168 мільйонів 163 тисяч освоїли 67 %" - розповів чиновник.

За його словами, розпочали роботи також на всіх об'єктах соціальної сфери, які є в комунальній власності.

На сьогодні розпочали роботи на 280-ти об'єктах (100 %). На 265-ти, що складає 93 %, роботи завершені. Освоїли майже 87 % грошей", - сказав Стебницький.

Всього на ліквідацію наслідків паводку Прикарпаття отримало 480 мільйонів. З цієї суми 80 мільйонів матеріальної допомоги виплатили місцевим мешканцям, які постраждали від повені.

Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.

Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.