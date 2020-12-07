Наводнения на Прикарпатье: в ОГА рассказали, сколько средств уже освоили

На ликвидацию последствий непогоды Прикарпатье получило 480 миллионов

На ликвидацию последствий непогоды Прикарпатье получило 480 миллионов

Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области по состоянию на 7 декабря освоили 76% средств, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, которое произошло прошлым летом.

Об этом во время совещания в Ивано-Франковской облгосадминистрации сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты Владимир Стебницкий, передает RegioNews.

Из выделенных 400 миллионов потратили 305 миллионов 270 тысяч гривен.

Стебницкий отметил, что на 432-х объектах начали работы, на 86% из них работы завершили, это 379 объектов. В перечень сетей автомобильных дорог, необходимых для восстановления, включили 39 объектов, из них - 27 дорог и 12 мостов:

ГП "Дороги Прикарпатья", на сегодня, начало восстановительные работы на 34 объектах (56%). На 19-ти работы уже завершены. Из выделенных 168 миллионов 163 тысяч освоили 67%", - рассказал чиновник.

По его словам, начали работы также на всех объектах социальной сферы, которые находятся в коммунальной собственности.

На сегодня начали работы на 280-ти объектах (100%). На 265-ти, что составляет 93%, работы завершены. Освоили почти 87% денег", - сказал Стебницкий.

Всего на ликвидацию последствий паводка Прикарпатье получило 480 миллионов. Из этой суммы 80 миллионов материальной помощи выплатили местным жителям, пострадавшим от наводнения.

Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.

Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.