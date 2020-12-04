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04 декабря 2020, 19:09 39

В Харькове городская ТИК отказалась переносить первую сессию горсовета

04 декабря 2020, 19:09 39
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Перенести дату проведения сессии просили шесть членов комиссии
Перенести дату проведения сессии просили шесть членов комиссии
Фото: из открытых источников
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4 декабря Харьковская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказалась рассматривать заявление отдельных членов комиссии о перенесении сессии городского совета с 9 на 16 декабря.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Комиссии не хватило голосов, чтобы внести этот вопрос в повестку дня заседания ТИК.

Перенести дату проведения сессии просили шесть членов комиссии от партий ОПЗЖ, "Общественный контроль", "Национально-демократическое объединение "Украина", "Новые лица", "Солидарность женщин Украины".

Они утверждали, что комиссия имела бы время "для проверки и проведения своей документации о регистрации избранных депутатов в соответствии с Избирательным законодательством".

Однако юрист ТИК сказал, что оснований для переноса даты проведения сессии нет.

Напомним, сын Кернеса назвал дату его возвращения в Харьков, ранее планировалось, что он вернется к 20 декабря.

заседание Харьков горсовет сессия Геннадий Кернес ТИК
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