На Львівщині райрада не змогла звільнити директора лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ

Головлікар, який є депутатом райради, також не з’явився на сесію

Головлікар, який є депутатом райради, також не з’явився на сесію

Фото: із відкритих джерел

Депутати Жовківської районної ради Львівської області не змогли зібратися на засідання для звільнення головного лікаря центральної районної лікарні Ігоря Шевціва, де через відсутність електрики померли пацієнти на апаратах ШВЛ.

Про це повідомляє видання Zaxid.net, передає RegioNews.

Позачергова сесія Жовківської районної ради була запланована на 3 грудня, однак не відбулася через відсутність кворуму.

На сесію прийшли лише 11 із 45 депутатів, а для кворуму потрібно щонайменше 23.

У нас двоє депутатів померли, а 12 — склали повноваження через обрання до інших рад. Семеро депутатів завчасно попередили про свою відсутність на сесії”, — повідомив голова районної ради Роман Горбань.

Він зазначив, що районна рада більше не планує збиратись, оскільки після сесії Львівської районної ради втрачає свою чинність. Останню сесію Жовківської районного ради депутати провели два тижні тому.

Директор лікарні Ігор Шевців, який також є депутатом районної ради від "Європейської солідарності”, перебуває на лікарняному, який оформив у день смерті пацієнтів.

63-річний Ігор Шевців багато років працює директором КП "Жовківська ЦРЛ”. Суд вже три роки розглядає справу щодо його хабарництва”, - пише Zaxid.net.

Нагадаємо, на Львівщині під ШВЛ померли двоє пацієнтів через відсутність електрики в лікарні.

Згодом стало відомо, що Львівська ОДА буде ініціювати звільнення головного лікаря медзакладу та голови РДА у зв’язку зі смертю двох пацієнтів на апараті ШВЛ у лікарні міста Жовква через відсутність електропостачання.

1 грудня керівник лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ, пішов на лікарняний.