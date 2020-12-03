Зеленський записав звернення до мешканців Кривого Рогу перед другим туром виборів мера

Він закликав мешканців прийти на дільниці, зробити явку 95%, і проголосувати

Він закликав мешканців прийти на дільниці, зробити явку 95%, і проголосувати

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до мешканців міста Кривий Ріг, у якому він народився, і в якому у неділю, 6 грудня відбудеться другий тур виборів міського голови.

Відео оприлюднило видання Страна.UА, передає RegioNews.

Мене завжди хвилює майбутнє рідного Кривого Рогу, в якому б куточку України я не знаходився і в якому б статусі не перебував. В цю неділю, 6 грудня, відбудеться другий тур виборів міського голови. 6 грудня ви обиратимете людину, якій на наступні 5 років довірите долю нашого міста”, - сказав Зеленський.

Він закликав мешканців міста поставитись до цього вибору відповідально, "не лінуватись, іти на дільниці та нарешті обрати мера, на якого давно заслуговує Кривий Ріг”.

Давайте у цей день зробимо рекордну явку по країні, нехай це буде символічна для нашого міста цифра 95. Агітувати я ні за кого з кандидатів не можу, але це і не потрібно, ви люди розумні, самі все знаєте”, - додав президент.

Нагадаємо, 6 грудня в місті відбудеться другий тур виборів мера, за посаду міського голови будуть змагатися кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик та кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов.