16:57  03 грудня
В Україні хочуть за новим механізмом встановлювати тарифи на комуналку
18:46  03 грудня
В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"
18:10  03 грудня
Окупанти на Донбасі наростили обстріли: Сьогодні вже сім разів смалили по ЗСУ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2020, 21:43 95

Зеленський записав звернення до мешканців Кривого Рогу перед другим туром виборів мера

03 грудня 2020, 21:43 95
Читайте также на русском языке
Він закликав мешканців прийти на дільниці, зробити явку 95%, і проголосувати
Він закликав мешканців прийти на дільниці, зробити явку 95%, і проголосувати
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до мешканців міста Кривий Ріг, у якому він народився, і в якому у неділю, 6 грудня відбудеться другий тур виборів міського голови.

Відео оприлюднило видання Страна.UА, передає RegioNews.

Мене завжди хвилює майбутнє рідного Кривого Рогу, в якому б куточку України я не знаходився і в якому б статусі не перебував. В цю неділю, 6 грудня, відбудеться другий тур виборів міського голови. 6 грудня ви обиратимете людину, якій на наступні 5 років довірите долю нашого міста”, - сказав Зеленський.

Він закликав мешканців міста поставитись до цього вибору відповідально, "не лінуватись, іти на дільниці та нарешті обрати мера, на якого давно заслуговує Кривий Ріг”.

Давайте у цей день зробимо рекордну явку по країні, нехай це буде символічна для нашого міста цифра 95. Агітувати я ні за кого з кандидатів не можу, але це і не потрібно, ви люди розумні, самі все знаєте”, - додав президент.

Нагадаємо, 6 грудня в місті відбудеться другий тур виборів мера, за посаду міського голови будуть змагатися кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик та кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Володимир Зеленський Кривий Ріг відео Місцеві вибори другий тур
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін
03 грудня 2020, 12:30
ЦВК зобов'язала ТВК на Луганщині оголосити результати місцевих виборів
02 грудня 2020, 20:53
РНБО закликає місцеві ради негайно провести сесії: у чому причина
02 грудня 2020, 19:05
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук: Місцеві клани десятиліттями викачують з області ресурси
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »