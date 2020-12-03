Зеленский записал обращение к жителям Кривого Рога перед вторым туром выборов мэра

Он призвал жителей прийти на участки, сделать явку 95%, и проголосовать

Он призвал жителей прийти на участки, сделать явку 95%, и проголосовать

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям города Кривой Рог, в котором он родился, и в котором в воскресенье, 6 декабря состоится второй тур выборов городского головы.

Видео обнародовало издание Страна.UА, передает RegioNews.

Меня всегда волнует будущее родного Кривого Рога, в каком бы уголке Украины я не находился и в каком бы статусе ни находился. В это воскресенье, 6 декабря, состоится второй тур выборов городского головы. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на следующие 5 лет доверите судьбу нашего города", - сказал Зеленский.

Он призвал жителей города отнестись к этому выбору ответственно, "не лениться, прийти на участки и наконец выбрать мэра, на которого давно заслуживает Кривой Рог".

Давайте в этот день сделаем рекордную явку по стране, пусть это будет символическая для нашего города цифра 95. Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу, но это и не нужно, вы люди умные, сами все знаете", - добавил президент.

Напомним, 6 декабря в Кривом Роге состоится второй тур выборов мэра, за пост городского головы будут соревноваться кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционноq платформы - За жизнь" Константин Павлов.