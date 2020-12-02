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02 грудня 2020, 20:53 48

ЦВК зобов'язала ТВК на Луганщині оголосити результати місцевих виборів

02 грудня 2020, 20:53 48
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Попри рішення суду, комісія не зібралася на засідання
Попри рішення суду, комісія не зібралася на засідання
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія зобов'язала Марківську ТВК на Луганщині оголосити результати місцевих виборів, оскільки вона досі їх не оголосила.

Про це у Facebook повідомив кандидат на голову ОТГ Ігор Дзюба, який за попередніми результатами, переміг на місцевих виборах.

Зобов’язати Марківську селищну територіальну виборчу комісію Старобільського району Луганської області невідкладно вжити заходів, спрямованих на виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду від 22 листопада 2020 року у справі № 360/4523/20... прийняти рішення про визнання особи обраною Марківським селищним головою Старобільського району Луганської області", - йдеться в рішенні ЦВК.

Центрвиборчком розпорядився також повідомити Центральну виборчу комісію про прийняте рішення не пізніше, ніж до 3 грудня 2020 року.

Однак, як інформує Ігор Дзюба, засідання Марківської ТВК не відбулося сьогодні через відсутність кворуму. На засідання не з'явився жоден із замінених раніше членів комісії.

Він стверджує, що ТВК не оголошує результати виборів глави ОТГ, а місцева рада не обирає секретаря.

Нагадаємо, ЦВК вдруге припинила повноваження Кароліно-Бугазького тервиборчкому.

суд ОТГ ЦВК Луганська область Місцеві вибори ТВК
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