РНБО закликає місцеві ради негайно провести сесії: у чому причина

Новообрані місцеві ради мають долучитися до боротьби із пандемією COVID-19

Новообрані місцеві ради мають долучитися до боротьби із пандемією COVID-19

Фото: Facebook

Відкритий лист до місцевих рад Данілов опублікував у Facebook, передає RegioNews.

Він закликав новообраних представників місцевої влади зосередитись на питанні боротьби з пандемією коронавірусу.

З метою об’єднання і консолідації зусиль у боротьбі з пандемією вкрай важливим є невідкладне проведення сесій місцевих рад, на яких мало б бути розглянуто питання подолання негативних наслідків поширення COVID-19 у кожній області, кожному районі, місті, селищі, селі”, - пише секретар РНБО.

Данілов акцентував увагу на тому, що поширення хвороби коронавірусу вже забрало життя 12 717 українців, а ще 758 264 людей з початку року захворіли, це є загрозою надзвичайно високого рівня.

Він закликав місцеву владу усвідомити відповідальність перед виборцями і наголосив, що завдяки реформі децентралізації місцева влада отримала широкі повноваження для реалізації програм, націлених на покращення життя мешканців громад.

Нагадаємо, раніше в РНБО підтвердили, що влада введе локдаун у грудні чи в січні.