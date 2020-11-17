Другий тур виборів мера Кривого Рогу відбудеться в грудні - ОПОРА

Мер міста Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів

Мер міста Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів

Фото: flickr

У Кривому Розі міська територіальна виборча комісія прийняла рішення перенести другий тур виборів мера на 6 грудня.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.

Перевибори відбудуться у неділю, 6 грудня. Перенесення дати другого туру місцевих виборів у Кривому Розі підтримали 12 членів ТВК.

Також повідомляється, що ТВК отримала заяву Юрія Вілкула про його відмову брати участь у другому турі виборів.

Таким чином в бюлетенях, які побачать жителі міста на дільницях 6 грудня, буде два прізвища – Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив про відмову участі у подальшому виборчому процесі через погіршення стану здоров’я.

У Кривому Розі досі не можуть призначити дату другого туру виборів: названо причину.