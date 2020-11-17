17:15  17 листопада
Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича
16:51  17 листопада
Помер народний артист України Роман Віктюк
17:58  17 листопада
Окупанти на Донбасі вгатили по наших бійцях поблизу Новотроїцького, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2020, 20:57 3

Другий тур виборів мера Кривого Рогу відбудеться в грудні - ОПОРА

17 листопада 2020, 20:57 3
Читайте также на русском языке
Мер міста Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів
Мер міста Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі міська територіальна виборча комісія прийняла рішення перенести другий тур виборів мера на 6 грудня.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.

Перевибори відбудуться у неділю, 6 грудня. Перенесення дати другого туру місцевих виборів у Кривому Розі підтримали 12 членів ТВК.

Також повідомляється, що ТВК отримала заяву Юрія Вілкула про його відмову брати участь у другому турі виборів.

Таким чином в бюлетенях, які побачать жителі міста на дільницях 6 грудня, буде два прізвища – Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив про відмову участі у подальшому виборчому процесі через погіршення стану здоров’я.

У Кривому Розі досі не можуть призначити дату другого туру виборів: названо причину.

голосування Кривий Ріг Місцеві вибори ОПОРА другий тур
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Кривому Розі досі не можуть призначити дату другого туру виборів: названо причину
17 листопада 2020, 18:50
У Полтаві "злили” в мережу персональні дані 34 тисяч мешканців
17 листопада 2020, 18:15
Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича
17 листопада 2020, 17:15
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори у Мелітополі: хто керуватиме містом замість новообраного мера Федорова
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду
Всі публікації »
Віктор Балога
Ігор Попов
Віктор Таран
Всі блоги »