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В Україні хочуть за новим механізмом встановлювати тарифи на комуналку
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03 грудня 2020, 16:57 10

В Україні хочуть за новим механізмом встановлювати тарифи на комуналку

03 грудня 2020, 16:57 10
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Відповідний закон вводить диференційовану оплату за воду і за тепло, в залежності від того, хто несе витрати по обслуговуванню лічильника
Відповідний закон вводить диференційовану оплату за воду і за тепло, в залежності від того, хто несе витрати по обслуговуванню лічильника
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада схвалила в другому повторному читанні законопроєкт №2458, основні положення якого стосуються механізму встановлення тарифів на комунальні послуги. 

За документ проголосували 240 нардепів, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

У законі прописано, що зі споживачами компослуг у приватному секторі й в багатоквартирних будинках, які не обрали модель організації договірних відносин, укладуть нові договори теплопостачання, постачання гарячої води, централізованого водопостачання тощо.

Також передбачені диференційовані тарифи на транспортування та постачання теплової енергії (в залежності від наявності/відсутності центральних та індивідуальних теплових пунктів).

У профільному комітеті до другого повторного читання напрацювали поправки. Вони врегулюють повернення споживачам коштів, закладених у тарифах постачальника на установку лічильників, в разі самостійного встановлення ними лічильників тепла.

Закон вводить диференційовану оплату за воду і за тепло, в залежності від того, хто несе витрати по обслуговуванню лічильника.

Також у ході розгляду в сесійній залі нардепи вилучили з тіла закону норму про те, що відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладення договору з виконавцем компослуги не звільняє його від обов'язку оплати фактично спожитої компослуги, наданої цим виконавцем.

Раніше повідомлялося, що прем'єр хоче передати регулювання тарифів на комуналку місцевій владі.

комунальні послуги парламент Україна Верховна Рада нардепи
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