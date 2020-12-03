Черкаська область готова до зростання захворюваності на COVID-19 - голова ОДА Сергійчук

Він бачить можливість подолання пандемії в державній підтримці і свідомості людей

Він бачить можливість подолання пандемії в державній підтримці і свідомості людей

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Про це в інтерв'ю для RegioNews розповів голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук.

Сергійчук повідомив, що влада області веде постійний діалог із центральною владою , оскільки самотужки вирішити проблему пандемії COVID-19 неможливо.

Це всеукраїнська проблема. Без допомоги держави область сама її не розв'яже. Але президент і уряд тримають ситуацію під контролем, постійно займаються цією проблемою, щодня проводяться наради, ставлять завдання. А ми звітуємо про те, як іде виконання. Тобто, відбувається постійний діалог", - каже Сергійчук.

Він додає, що з викликом №1 - забезпеченням людей необхідними медичними послугами в період боротьби з пандемією – зараз область досить добре справляється: тут є багато кваліфікованих фахівців, створена дієва система медичних послуг, всі медичні установи вчасно підписали договори з НСЗУ.

Сергійчук також сподівається на свідомість громадян і бачить завдання влади в її підвищенні.

Якщо люди зрозуміють всю складність ситуації, будуть дотримуватися вимог карантину, то ми без проблем впораємося. А поки ситуація погіршується, багато лікарів хворіє Covid-19 і, можливо, дійде до того, що вже нікому буде лікувати хворих. Якщо хтось цього не розуміє, то їм треба це пояснювати. Що, власне, ми і робимо", - говорить він.

Сергій Сергійчук додав, що шукає баланс між карантинними заходами, що здійснюються владою, і фінансовою стійкістю бізнесу. І робить вибір на користь здоров'я людей.

Хто мав проблеми, то це в першу чергу малі підприємці. Саме тому ми не закривали ринки, де люди працюють самі на себе. Не забороняли працювати ресторанам на винос їжі. Але створювати масові скупчення людей, прикриваючись різними політичними гаслами, абсолютно недалекоглядно. Люди повинні розуміти, що за рахунок їх здоров'я окремі бізнесмени просто збагачуються. Нарешті, як бачимо, карантин вихідного дня дав результат і зараз спостерігається зниження захворюваності", - стверджує голова ОДА.

Нагадаємо, наприкінці вересня голова Черкаської ОДА назвав пріоритетні напрямки своєї роботи.

Також голова Черкаської ОДА розповів, що Черкаська ТЕЦ досі не хоче виконувати вимогу зниження тарифів, а управління нею здійснюється через кіпрський офшор.

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