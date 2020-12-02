Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Гусєва

Раніше ЗМІ повідомляли, що його можуть призначити головою "Укроборонпрому”

Раніше ЗМІ повідомляли, що його можуть призначити головою "Укроборонпрому”

Фото: із відкритих джерел

Кабінет міністрів України під час засідання 2 грудня погодив проект указу президента Володимира Зеленського про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це в Telegram повідомив народний депутат і постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

За його словами, Юрія Гусєва відправляють у відставку "у зв’язку з переходом на іншу роботу", однак не уточнив, на яку саме.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень... звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (у зв’язку з переходом на іншу роботу)”, - написав Мокан.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв є одним з претендентів на посаду керівника державного концерну "Укробронпром”.

Нагадаємо, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв може очолити "Укроборонпром” - ЗМІ.