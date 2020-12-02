Шмигаль розповів, чи будуть звільняти главу МОЗ Степанова

Прем’єр вважає, що зараз змінювати міністра некоректно

Прем’єр вважає, що зараз змінювати міністра некоректно

Фото: Кабмін

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Кореспондент", передає RegioNews.

Зокрема, Шмигаль прокоментував інформацію ЗМІ про можливе призначення головного санітарного лікаря Віктора Ляшка замість Максима Степанова.

Він зазначив, що будь-який міністр, включно з прем'єром, має розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду.

Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї з приводу можливої відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Уряд працює над проектом тотального тестування на COVID-19 - Шмигаль.