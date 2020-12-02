14:24  02 грудня
Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Гусєва
17:46  02 грудня
Глава МОЗ обіцяє наступного тижня представити стратегію вакцинації від коронавірусу
18:26  02 грудня
В зоні ООС бойовики стріляли з гранатомета і мінували українські позиції
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2020, 21:33 614

Шмигаль розповів, чи будуть звільняти главу МОЗ Степанова

02 грудня 2020, 21:33 614
Читайте также на русском языке
Прем’єр вважає, що зараз змінювати міністра некоректно
Прем’єр вважає, що зараз змінювати міністра некоректно
Фото: Кабмін
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував інформацію про можливу відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Кореспондент", передає RegioNews.

Зокрема, Шмигаль прокоментував інформацію ЗМІ про можливе призначення головного санітарного лікаря Віктора Ляшка замість Максима Степанова.

Він зазначив, що будь-який міністр, включно з прем'єром, має розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду.

Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї з приводу можливої відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Уряд працює над проектом тотального тестування на COVID-19 - Шмигаль.

МОЗ Деніс Шмигаль Максим Степанов звільнення Кабмін
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Уряд працює над проектом тотального тестування на COVID-19 - Шмигаль
02 грудня 2020, 19:43
Глава МОЗ обіцяє наступного тижня представити стратегію вакцинації від коронавірусу
02 грудня 2020, 17:46
У МОЗ сказали, скільки відсотків українців перехворіли на коронавірус
02 грудня 2020, 17:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду
Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »