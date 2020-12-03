Зеленский назначил Гамалия председателем Хмельницкой ОГА

Соответствующий указ президент подписал сегодня

Соответствующий указ президент подписал сегодня

Офис президента

Соответствующий указ № 535/2020 глава государства подписал третьего декабря, информирует RegioNews.

Отмечается, что во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский вручил главе Хмельницкой ОГА служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности.

Известно, что Сергей Гамалий родился в 1979 году в г. Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году – Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер).

С 2005 до 2007 года Сергей Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (г. Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. С 2007-го занимался предпринимательской деятельностью.

Напомним, 25 ноября Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской ОГА.

27 ноября президент назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской облгосадминистрации. А председателем Харьковской ОГА стала Айна Тимчук.