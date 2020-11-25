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25 листопада 2020, 20:34 8

Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської ОДА

25 листопада 2020, 20:34 8
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Раніше призначення Віталія Кіма на цю посаду погодив Кабінет Міністрів
Раніше призначення Віталія Кіма на цю посаду погодив Кабінет Міністрів
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Відповідний указ №517/2020 Глава держави підписав 25 листопада 2020 року.

Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації”, - йдеться в повідомленні.

Довідка. Віталій Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

Нагадаємо, Кабмін погодив кандидатури нових голів Сумської, Миколаївської та Одеської ОДА.

Миколаївська ОДА призначення Володимир Зеленський кадри президент ОДА
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