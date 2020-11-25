Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської ОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає RegioNews.
Відповідний указ №517/2020 Глава держави підписав 25 листопада 2020 року.
Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації”, - йдеться в повідомленні.
Довідка. Віталій Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.
Нагадаємо, Кабмін погодив кандидатури нових голів Сумської, Миколаївської та Одеської ОДА.