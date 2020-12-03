Рівненська районна рада обрала нового голову: що відомо
Василя Тимощука від "Європейської солідарності" підтримали 33 районні обранці
Василя Тимощука від "Європейської солідарності" підтримали 33 районні обранці
Сьогодні, 3 грудня, новообрана Рівненська районна рада, до складу якої увійшли представники восьми політсил, обрала нового голову - Василя Тимощука.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Василь Тимощук склав присягу як новообраний голова райради", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кандидатуру Василя Тимощука від "Європейської солідарності" підтримали 33 районні обранці, а іншого кандидата на цю посаду Віктора Бабака від "Слуги народу" - 21 депутат.
Крім того, тимчасову президію сформували п'ятеро депутатів. Головою тимчасової президії райради обрали Володимира Пилипчука.
Нагадаємо, у Рівному мером міста обрали Олександра Третяка, у першому турі голосування він був на другому місці із підтримкою 16,93%.
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