Рівненська районна рада обрала нового голову: що відомо

Василя Тимощука від "Європейської солідарності" підтримали 33 районні обранці

Василя Тимощука від "Європейської солідарності" підтримали 33 районні обранці

Фото: Суспільне

Сьогодні, 3 грудня, новообрана Рівненська районна рада, до складу якої увійшли представники восьми політсил, обрала нового голову - Василя Тимощука.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Василь Тимощук склав присягу як новообраний голова райради", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кандидатуру Василя Тимощука від "Європейської солідарності" підтримали 33 районні обранці, а іншого кандидата на цю посаду Віктора Бабака від "Слуги народу" - 21 депутат.

Крім того, тимчасову президію сформували п'ятеро депутатів. Головою тимчасової президії райради обрали Володимира Пилипчука.

Нагадаємо, у Рівному мером міста обрали Олександра Третяка, у першому турі голосування він був на другому місці із підтримкою 16,93%.