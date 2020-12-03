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03 декабря 2020, 15:02 140

"Слуга народа" Виктор Федорченко стал главой Сумского областного совета

03 декабря 2020, 15:02 140
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В 2010 году он баллотировался в мэры Сум от "Партии регионов"
В 2010 году он баллотировался в мэры Сум от "Партии регионов"
Фото: из открытых источников
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3 декабря во время сессии председателем Сумского областного совета депутаты путем тайного голосования избрали представителя партии "Слуга народа" и застройщика Виктора Федорченко.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

За него проголосовали 39 депутатов, всего на сессии присутствовали 63 депутата из 64. На заседание не пришел один из них, три бюллетеня признаны недействительными.

Федорченко предложил избрать своим первым заместителем Александра Стрельченко от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Из-за этой кандидатуры депутаты от партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "За будущее" отказались участвовать в голосовании.

Справка: Виктор Федорченко - представитель партии "Слуга народа", застройщик, с декабря 2009 года генеральный директор ООО "Строительная производственно-коммерческая компания" Федорченко ". В 2010 году баллотировался в Сумской городской совет и в мэры Сум от "Партии регионов". В 2015 году - от партии "Наш край", однако не был избран.

Напомним, главой Сумской ОГА назначен Василий Хома, соответствующий указ обнародован на сайте Президента.

Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 в Сумской области.

Слуга народа заседание облсовет сессия Сумская область глава депутаты
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