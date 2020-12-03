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03 грудня 2020, 14:25 439

Три чиновниці Кернеса відмовилися від депутатства в мерії

03 грудня 2020, 14:25 439
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Їх замінили іншими "колегами"
Їх замінили іншими "колегами"
Фото з відкритих джерел
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У Харкові три новообрані депутатки міськради від "Блоку Кернеса – Успішний Харків" відмовилися від мандатів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Харківської міськради.

Три новообрані депутатки Харківської міськради від політичної партії "Блок Кернеса – Успішний Харків" подали заяви про відмови від мандатів.

Харківська міська територіальна виборча комісія оприлюднила свої постанови №121, 122 і 123. Відповідно до них трьох осіб визнано такими, які не набули депутатського мандата. Натомість трьох інших осіб визнано обраними депутатами.

Так, замість керуючої справами виконавчого комітету мерії Тетяни Чечетової-Терашвілі обраним депутатом Харківської міськради комісія визнала директора Департаменту контролю Олексія Артикуленка.

Замість директорки Департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешевої обраним визнаний директор КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" Семен Сирота.

Замість директорки Департаменту культури Світлани Бабицької обраним визнаний голова наглядової ради ТОВ "Автоком" Ігор Аріх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання міськради Харкова може пройти без Кернеса, депутати змінили регламент.

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