Три чиновницы Кернеса отказались от депутатства в мэрии

Их заменили другими "коллегами"

Их заменили другими "коллегами"

Фото из открытых источников

В Харькове три новоизбранные депутата горсовета от "Блока Кернеса – Успешный Харьков" отказались от мандатов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.

Три новоизбранные депутата Харьковского горсовета от политической партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков" подали заявления об отказе от мандатов.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала свои постановления №121, 122 и 123. Соответственно им, три человека признаны не получившими депутатский мандат. Зато трех других лиц признали избранными депутатами.

Так, вместо управляющего делами исполнительного комитета мэрии Татьяны Чечетовой-Терашвили избранным депутатом Харьковского горсовета комиссия признала директора Департамента контроля Алексея Артикуленка.

Вместо директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой избранным признан директор КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" Семен Сирота.

Вместо директора Департамента культуры Светланы Бабицкой избранным признан председатель наблюдательного совета ООО "Автоком" Игорь Арих.

Напомним, ранее сообщалось, что заседание горсовета Харькова может пройти без Кернеса, депутаты изменили регламент.