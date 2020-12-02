14:24  02 грудня
Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Гусєва
17:46  02 грудня
Глава МОЗ обіцяє наступного тижня представити стратегію вакцинації від коронавірусу
18:26  02 грудня
В зоні ООС бойовики стріляли з гранатомета і мінували українські позиції
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2020, 17:56 612

Головою Рівненської облради став представник "ЄС" Сергій Кондрачук

02 грудня 2020, 17:56 612
Читайте также на русском языке
Перша сесія Рівненської обласної ради 8 скликання розпочала свою роботу сьогодні, 2 грудня
Перша сесія Рівненської обласної ради 8 скликання розпочала свою роботу сьогодні, 2 грудня
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

На першому засіданні Рівненської обласної ради 8 скликання новообрані депутати обрали головою облради представника партії  "Європейська солідарність" Сергія Кондрачука.

Про це повідомляє парламентська газета "Голос України”, передає RegioNews.

Сесію відкрив голова Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Василь Курилас. Свою присутність у залі підтвердили всі 64 обранці.

Участь у таємному голосуванні взяли 35 депутатів обласної ради, всі вони підтримали кандидатуру Кондрачука: 14 представників фракції "Євросолідарність", 9 депутатів фракції "За майбутнє" та по 6 обранців від "Радикальної партії Олега Ляшка" і ВО "Свобода". Решта депутатів участі в голосуванні не взяли.

Сергій Кондрачук склав присягу на копії Острозької Біблії. Депутати Рівненської обласної ради обрали також заступників голови - Сергія Свисталюка та Олексія Бучинського.

До 2019 року Кондрачук очолював Здолбунівську районну державну адміністрацію.

Нагадаємо, у Рівному мером міста обрали Олександра Третяка, у першому турі голосування він був на другому місці із підтримкою 16,93%.

облрада Рівне Європейська солідарність депутати Рівненська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Чернівцях завтра проведуть останню сесію "старої" облради
02 грудня 2020, 16:24
Скандальний ексголова ЦВК став депутатом на Дніпропетровщині
02 грудня 2020, 15:59
В Одеській міській раді обрали секретаря та заступників мера
02 грудня 2020, 15:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду
Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »