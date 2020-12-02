Головою Рівненської облради став представник "ЄС" Сергій Кондрачук

Перша сесія Рівненської обласної ради 8 скликання розпочала свою роботу сьогодні, 2 грудня

Перша сесія Рівненської обласної ради 8 скликання розпочала свою роботу сьогодні, 2 грудня

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Про це повідомляє парламентська газета "Голос України”, передає RegioNews.

Сесію відкрив голова Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Василь Курилас. Свою присутність у залі підтвердили всі 64 обранці.

Участь у таємному голосуванні взяли 35 депутатів обласної ради, всі вони підтримали кандидатуру Кондрачука: 14 представників фракції "Євросолідарність", 9 депутатів фракції "За майбутнє" та по 6 обранців від "Радикальної партії Олега Ляшка" і ВО "Свобода". Решта депутатів участі в голосуванні не взяли.

Сергій Кондрачук склав присягу на копії Острозької Біблії. Депутати Рівненської обласної ради обрали також заступників голови - Сергія Свисталюка та Олексія Бучинського.

До 2019 року Кондрачук очолював Здолбунівську районну державну адміністрацію.

Нагадаємо, у Рівному мером міста обрали Олександра Третяка, у першому турі голосування він був на другому місці із підтримкою 16,93%.