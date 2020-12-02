Головою Рівненської облради став представник "ЄС" Сергій Кондрачук
На першому засіданні Рівненської обласної ради 8 скликання новообрані депутати обрали головою облради представника партії "Європейська солідарність" Сергія Кондрачука.
Про це повідомляє парламентська газета "Голос України”, передає RegioNews.
Сесію відкрив голова Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Василь Курилас. Свою присутність у залі підтвердили всі 64 обранці.
Участь у таємному голосуванні взяли 35 депутатів обласної ради, всі вони підтримали кандидатуру Кондрачука: 14 представників фракції "Євросолідарність", 9 депутатів фракції "За майбутнє" та по 6 обранців від "Радикальної партії Олега Ляшка" і ВО "Свобода". Решта депутатів участі в голосуванні не взяли.
Сергій Кондрачук склав присягу на копії Острозької Біблії. Депутати Рівненської обласної ради обрали також заступників голови - Сергія Свисталюка та Олексія Бучинського.
До 2019 року Кондрачук очолював Здолбунівську районну державну адміністрацію.
Нагадаємо, у Рівному мером міста обрали Олександра Третяка, у першому турі голосування він був на другому місці із підтримкою 16,93%.