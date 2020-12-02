В Одеській міській раді обрали секретаря та заступників мера

Крім того, міськрада затвердила склади постійних комісій

Крім того, міськрада затвердила склади постійних комісій

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 2 грудня, в ході позачергової сесії обрали секретаря Одеської міськради, ним став ректор Одеського національного університету ім. Мечникова Ігор Коваль, обраний до міськради від "Слуги народу".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відео з засідання міськради.

Відомо, що кандидатуру Ігоря Коваля запропонував мер Одеси Геннадій Труханов.

За нього проголосували 39 депутатів з 60. Повністю відмовилися голосувати депутати фракції ОПЗЖ.

Першим заступником Геннадія Труханова обрали депутата від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Михайла Кучука. За обрання Кучука проголосували 35 депутатів, проти - 12 депутатів. У минулому, він вже обіймав цю посаду у 1994-1998, 2005-2010 роках. Тоді він був заступником мера Одеси Едуарда Гурвіца.

Також був обраний другий заступник мера Дмитро Жеман. За обрання Жемана проголосували 42 депутати, проти - семеро.

Раніше він очолював департамент міського господарства Одеси та був виконуючим обов'язки заступника міського голови.

Крім того, міськрада затвердила склади постійних комісій. Списки поки не опубліковані.

Раніше повідомлялося, що перша сесія Одеської обласної ради VII скликання відбудеться 4 грудня.