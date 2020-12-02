Скандальний ексголова ЦВК став депутатом на Дніпропетровщині

Йдеться про фігуранта справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів Михайла Охендовського

Йдеться про фігуранта справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів Михайла Охендовського

Фото з відкритих джерел

Ексголова ЦВК Михайло Охендовський був обраний депутатом Дніпропетровської облради від партії "Блок Вілкула "Українська перспектива".

Про це передає RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро.

Колишній голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Блок Вілкула "Українська перспектива".

Він очолював ЦВК з 2013 по 2018 рік й обвинувачувався у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

У 2016 році Охендовському вручили підозру у отримані хабарів, що були зафіксовані у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів. Нещодавно Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрили кримінальне провадження проти ексголови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук.