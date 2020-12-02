14:24  02 грудня
Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Гусєва
11:52  02 грудня
Рада посилила відповідальність за продаж дітям електронних сигарет
11:22  02 грудня
В Україні зріс рівень підтримки повного локдауну - дослідження
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2020, 15:59 134

Скандальний ексголова ЦВК став депутатом на Дніпропетровщині

02 грудня 2020, 15:59 134
Читайте также на русском языке
Йдеться про фігуранта справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів Михайла Охендовського
Йдеться про фігуранта справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів Михайла Охендовського
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ексголова ЦВК Михайло Охендовський був обраний депутатом Дніпропетровської облради від партії "Блок Вілкула "Українська перспектива".

Про це передає RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро.

Колишній голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Блок Вілкула "Українська перспектива".

Він очолював ЦВК з 2013 по 2018 рік й обвинувачувався у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

У 2016 році Охендовському вручили підозру у отримані хабарів, що були зафіксовані у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів. Нещодавно Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрили кримінальне провадження проти ексголови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук.

Дніпропетровська область облрада депутат ЦВК Партія регіонів
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Призначена дата першої сесії нової Одеської облради
02 грудня 2020, 13:40
ЦВК вдруге припинила повноваження Кароліно-Бугазького тервиборчкому
02 грудня 2020, 11:05
Депутатів Дніпропетровської облради вчили голосувати
01 грудня 2020, 18:05
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду
Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »