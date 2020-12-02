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02 грудня 2020, 16:24 14

У Чернівцях завтра проведуть останню сесію "старої" облради

02 грудня 2020, 16:24 14
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Фото з відкритих джерел
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Голова облради підписав розпорядження про скликання 3 грудня пленарного засідання 39-ї позачергової сесії обласної ради VII скликання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької облради.

Згідно з відповідним розпорядженням голови Чернівецької обласної ради № 548 від 2 грудня 2020 року 03 грудня 2020 року об 11-00 в сесійній залі обласної ради (м. Чернівці, вул. М.Грушевського,1) відбудеться пленарне засідання 39-ї позачергової сесії обласної ради VII скликання.

На порядок денний пленарного засідання сесії винесуть питання про результати діяльності органів прокуратури області, про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2020 рік; про затвердження Регіональної програми забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла учасникам бойових дій та членам сімей загиблих та інші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що призначена дата першої сесії нової Одеської облради.

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