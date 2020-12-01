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01 грудня 2020, 18:33 44

Уникнути е-декларування можуть більше мільйона чиновників - Арахамія

01 грудня 2020, 18:33 44
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Нардеп стверджує, що закон про повернення відповідальності за недостовірне декларування можуть взагалі не ухвалити
Нардеп стверджує, що закон про повернення відповідальності за недостовірне декларування можуть взагалі не ухвалити
Фото: із відкритих джерел
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У випадку, якщо в Україні не повернуть відповідальність за недостовірні відомості в декларації до кінця року, понад мільйон осіб будуть звільнені від необхідності декларувати свої статки.

Про це в коментарі журналістам після завершенню засідання Верховної Ради заявив лідер фракції "Слуга народу” Давид Арахамія, передає RegioNews.

За його словами, більшість фракцій, зокрема "Слуга народу”, підтримують жорстке покарання за неправдиві відомості в деклараціях, однак деякі нардепи із інших фракцій не підтримують цю ідею.

Нам конче потрібно ухвалити закон до Нового року, але якщо ми зайдемо у процес: перше, друге читання, поправки, то ми його не ухвалимо взагалі… Якщо ми не ухвалимо його взагалі, то понад мільйон людей можуть не декларуватися… Це буде зрада національного масштабу”, - сказав Арахамія.

За його словами, сьогодні має відбутися остаточне засідання робочої групи, яка займається розв’язанням питання електронного декларування.

Нагадаємо, раніше Арахамія заявив, що законопроекти про КСУ розглянуть в Раді не раніше 15 грудня.

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