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01 декабря 2020, 18:33 2

Избежать е-декларирования могут более миллиона чиновников - Арахамия

01 декабря 2020, 18:33 2
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Нардеп утверждает, что закон о возврате ответственности за недостоверное декларирование могут вообще не принять
Фото: из открытых источников
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В случае, если в Украине не вернут ответственность за недостоверные сведения в декларации до конца года, более миллиона человек будут освобождены от необходимости декларировать свои доходы.

Об этом в комментарии журналистам после завершения заседания Верховной Рады заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

По его словам, большинство фракций, в частности "Слуга народа", поддерживают жесткое наказание за ложные сведения в декларациях, однако некоторые нардепы из других фракций не поддерживают эту идею.

Нам крайне необходимо принять закон до Нового года, но если мы зайдем в процесс: первое, второе чтение, поправки, то мы его не примем вообще ... Если мы не примем его вообще, то более миллиона человек могут не декларироваться ... Это будет предательство национального масштаба", - сказал Арахамия.

По его словам, сегодня должно состояться окончательное заседание рабочей группы, которая занимается решением вопроса электронного декларирования.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что законопроекты о КСУ рассмотрят в Раде не раньше 15 декабря.

декларации Верховная Рада Уголовная ответственность Давид Арахамия закон чиновники
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