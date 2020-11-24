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24 листопада 2020, 11:49 250

У Львові відбулася перша сесія міської ради, депутати склали присягу

24 листопада 2020, 11:49 250
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У ній взяла участь лише частина новообраних депутатів міськради
У ній взяла участь лише частина новообраних депутатів міськради
Фото: Facebook
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Львівська міська рада нового скликання сьогодні, 24 листопада провела перше засідання.

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Відомо, що на сесії були присутні 34 депутати від "Євросолідарності”, "Варти” та ВО "Свобода”. Всього в міській раді Львова 64 депутати.

Фракції "Самопоміч” та "Голос” заявили, що не будуть брати участь у засіданні.

Депутати відкрили засідання та прийняли присягу. Також вони проголосували за створення лічильної комісії, яка обере тимчасову президію міськради. За рішенням ради, в нього увійдуть по одному депутату від кожної партії.

У сесійному залі, в якому нещодавно закінчився ремонт, ще не встановлена електронна система для голосування та немає крісел, відтак депутати проводили сесію стоячи”, - йдеться в повідомленні.

Водночас заступник мера Львова Андрія Садового Андрій Москаленко заявив, що міського голову усунули від повноважень.

У Садового стверджують, що новообрані депутати утворили президію, яка може перебрати на себе повноваження міського голови.

Таке у цивілізованому суспільстві називають переворотом. 34 депутати прийшли сьогодні на сесію – ЄС, Свобода, Варта. Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову", – заявив Москаленко.

Нагадаємо, 19 листопада Львівська територіальна виборча комісія ухвалила рішення перенести першу сесію міської ради з 3 грудня на 24 листопада, однак це рішення не сподобалося мерії.

Львів горсовет сесія голосування депутати
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