У Львові відбулася перша сесія міської ради, депутати склали присягу

У ній взяла участь лише частина новообраних депутатів міськради

У ній взяла участь лише частина новообраних депутатів міськради

Фото: Facebook

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Відомо, що на сесії були присутні 34 депутати від "Євросолідарності”, "Варти” та ВО "Свобода”. Всього в міській раді Львова 64 депутати.

Фракції "Самопоміч” та "Голос” заявили, що не будуть брати участь у засіданні.

Депутати відкрили засідання та прийняли присягу. Також вони проголосували за створення лічильної комісії, яка обере тимчасову президію міськради. За рішенням ради, в нього увійдуть по одному депутату від кожної партії.

У сесійному залі, в якому нещодавно закінчився ремонт, ще не встановлена електронна система для голосування та немає крісел, відтак депутати проводили сесію стоячи”, - йдеться в повідомленні.

Водночас заступник мера Львова Андрія Садового Андрій Москаленко заявив, що міського голову усунули від повноважень.

У Садового стверджують, що новообрані депутати утворили президію, яка може перебрати на себе повноваження міського голови.

Таке у цивілізованому суспільстві називають переворотом. 34 депутати прийшли сьогодні на сесію – ЄС, Свобода, Варта. Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову", – заявив Москаленко.

Нагадаємо, 19 листопада Львівська територіальна виборча комісія ухвалила рішення перенести першу сесію міської ради з 3 грудня на 24 листопада, однак це рішення не сподобалося мерії.