Александр Лемешко от "Слуги народа" стал первым заместителем главы Полтавского облсовета

Кандидатуру Александра Лемешко поддержали 56 депутатов областного совета

Кандидатуру Александра Лемешко поддержали 56 депутатов областного совета

Фото: Николай Лысогор

Сегодня, 1 декабря в Полтавском областном совете VIII созыва депутаты начали второе заседание. Они выбирают заместителей председателя совета и формируют состав комиссий.

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Первым заместителем председателя областного совета избрали депутата от фракции "Слуга народа" Александра Лемешко. За него проголосовали 56 депутатов из необходимых 43.

Он является директором Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Председатель Полтавского облсовета Александр Биленький поздравил коллегу с избранием. Александр Лемешко поблагодарил большинство депутатов за доверие и поддержку, после чего зачитал соответствующую присягу", - пишет издание.

Справка: Александр Лемешко родился в 1973 году в городе Сумы. Он работает директором Полтавского юридического института. Кандидат юридических наук, доцент, член Всеукраинской общественной организации "Ассоциация уголовного права", практикующий адвокат в сфере применения уголовного законодательства. Дополнительно получил образование психолога.

Напомним, 27 ноября главой Полтавского областного совета переизбрали Александра Биленького, за его кандидатуру проголосовал 71 депутат из 84.