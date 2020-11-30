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30 листопада 2020, 18:32 35

Завтра новообрана Запорізька міськрада збереться на першу сесію

30 листопада 2020, 18:32 35
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Участь ЗМІ та громадськості не передбачається
Участь ЗМІ та громадськості не передбачається
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

1 грудня відбудеться перша сесія Запорізької міської ради восьмого скликання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Запорізької міськради.

Перша сесія Запорізької міської ради восьмого скликання розпочне свою роботу завтра, 1 грудня, об 11 годині. Місце проведення – велика зала міської ради.

В умовах карантину, який продовжується не лише у Запоріжжі, а й в усій країні, сесія міської ради відбудеться з мінімальною кількістю учасників. У засіданні візьмуть участь лише депутати міської ради та деякі представники виконавчої влади.

Участь, присутність представників ЗМІ та громадськості, а також помічників депутатів в умовах карантинних обмежень - не передбачається. Всі бажаючі зможуть побачити пряму трансляцію сесії на телеканалі Z, - повідомляють на сайті.

Нагадаємо, у Луцьку депутати міської ради восьмого скликання вже провели першу сесію.

горсовет ЗМІ сесія Запоріжжя депутати
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