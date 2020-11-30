На Донбасі російські найманці двічі порушували домовленості про "тишу"

Бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає

Бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає

Фото з відкритих джерел

Від початку поточної доби, 30 листопада, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Противник порушив режим припинення вогню, застосувавши станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю в районі Водяного.

Окрім того, на цій же ділянці був виявлений проліт ворожого БПЛА типу "Квадро" із перетином лінії розмежування. Пострілами зі стрілецької зброї ворожий безпілотний літальний апарат було збито.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, повідомляють у штабі ООС.

Окрім цього, саперами ДСНС розміновано понад 1 гектар території у прифронтовому районі та передано на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Нагадаємо, вранці з зони ООС повідомлялося про чотири порушення за добу: в штабі ООС розповіли про роботу диверсійної групи бойовиків.