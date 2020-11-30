На Донбассе российские наемники дважды нарушали договоренности о "тишине"

Боевых потерь среди военнослужащих ООС нет

Боевых потерь среди военнослужащих ООС нет

Фото из открытых источников

От начала текущих суток, 30 ноября, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Противник нарушил режим прекращения огня, применив станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в районе Водяного.

Кроме того, на этом же участке был обнаружен пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Выстрелами из стрелкового оружия вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит.

На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщают в штабе ООС.

Кроме этого, саперами ГСЧС разминированы более 1 гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Напомним, утром из зоны ООС сообщалось о четырёх нарушениях за сутки: в штабе ООС рассказали о работе диверсионной группы боевиков.